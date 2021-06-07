Прекъсване водоподаването в района на ул."Есперанто"

ВиК-Сливен преди 8 часа, брой четения: 39 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.06.2021г.(понеделник) до 17.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Есперанто".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.