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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в кв."Надежда"

08 юни 2021 07:12, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 08.06.2021г./вторник/ поради авария е възможно да бъде нарушено водоподаването на кв. "Надежда" - до отстраняването на аварията.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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