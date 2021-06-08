Нарушено водоподаването в кв."Надежда"

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 08.06.2021г./вторник/ поради авария е възможно да бъде нарушено водоподаването на кв. "Надежда" - до отстраняването на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.