Ние обичаме и пазим природата

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Група ученици от 3. "а" клас, с класен ръководител Марияна Вълчева, бяха участници в обучение на служителите от ДПП "Сините камъни". Учени от Националния природонаучен музей при БАН - гр. София запознаха децата с различни видове насекоми, срещащи се територията на парка, с особеностите в тяхното развитие, защита, хранене и размножаване. С децата се проведоха забавни образователни игри. Всички получиха подаръци -книжки с насекоми.

За третокласниците това бе интересен и вълнуващ ден. Те успяха да се докоснат до природата, да общуват с живота в нея, да опознаят и наблюдават част от нейната красота и неповторимост.

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