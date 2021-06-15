Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ние обичаме и пазим природата

15 юни 2021 17:17, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 31
Обучение

Група ученици от 3. "а" клас, с класен ръководител Марияна Вълчева, бяха участници в обучение на служителите от ДПП "Сините камъни". Учени от Националния природонаучен музей при БАН - гр. София запознаха децата с различни видове насекоми, срещащи се територията на парка, с особеностите в тяхното развитие, защита, хранене и размножаване. С децата се проведоха забавни образователни игри. Всички получиха подаръци -книжки с насекоми.

За третокласниците това бе интересен и вълнуващ ден. Те успяха да се докоснат до природата, да общуват с живота в нея, да опознаят и наблюдават част от нейната красота и неповторимост.

Снимки

ОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучение
« предишна


 