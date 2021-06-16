Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 28

Днес 16.06 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Речица до 16.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.