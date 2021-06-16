Прекъсване водоподаването в кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 29

Днес 16.06 /сряда/ поради авария на ул."Желю войвода" е прекъснато водоподаването в кв. Ново село до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.