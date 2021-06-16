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Прекъсване водоподаването в кв."Ново село"

16 юни 2021 09:15, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 29

Днес 16.06 /сряда/ поради авария на ул."Желю войвода" е прекъснато водоподаването в кв. Ново село до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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