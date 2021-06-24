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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Призив за кръводаряване заради недостиг на група А /+/

24 юни 2021 16:55, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 26
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От Отделението по трансфузионна хематология при МБАЛ "Д-р Иван Селимински" алармират за недостиг на кръв от кръвна група А /+/ положителна. Всеки, който желае и има възможност да дари кръв, може да направи това на адрес :Гр. Сливен 8800

Ул."Стефан Караджа" №2

/ОТХ се намира на територията на ДКЦ II-етаж I/

Всеки работен ден от 08.00 до 14.30 часа.

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