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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Анализ на потреблението през месец май 2021 г. на клиенти на „Топлофикация-Сливен” ЕАД

17 юни 2021 09:03, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
analiz 05.2021
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