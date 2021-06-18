Прекъсване на водоподаването в района на ул.Великокняжевска

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.06.2021г.(петък) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Великокняжевска".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.