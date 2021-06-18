Обява за свободно работно място за биолог в Отделението по трансфузионна хематология

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 47 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 29

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

Изисквания към кандидатите:

1. Образование: биолог с образователна степен "магистър".

2. Предимства: специализирани курсове; компютърна грамотност.

За контактТел.044/611728