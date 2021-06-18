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Обява за свободно работно място за биолог в Отделението по трансфузионна хематология

18 юни 2021 12:52, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 47 минути, брой четения: 29
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

Изисквания към кандидатите: 

1. Образование: биолог с образователна степен "магистър".

2. Предимства: специализирани курсове; компютърна грамотност. 

За контактТел.044/611728

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