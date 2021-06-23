Нарушено водоподаеване в района на ул."Банско шосе"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 23.06.2021г.(сряда) до 16:00ч. ще бъде нарушено водоподаването в района на ул."Баско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.