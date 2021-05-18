Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.05.2021г.(вторник) от 13:00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможнос водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.