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Резултати от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация(и):

25 юни 2021 15:05, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 14 минути, брой четения: 7

Васил Стефанов Сиромахов – XII клас- отличен 5.50

Даяна Събинова Минчева –X клас- много добър 5.25

Поздравления, Васко и Даяна!Не беше никак лесно, но си заслужава! С представянето си Вие доказахте, че сте сред първите, сред най- добре познаващите родната ни история млади хора на България!

Бъдете здрави и все така успешни в бъдещите си начинания!

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