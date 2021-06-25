Резултати от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация(и):

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 14 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 7

Васил Стефанов Сиромахов – XII клас- отличен 5.50

Даяна Събинова Минчева –X клас- много добър 5.25

Поздравления, Васко и Даяна!Не беше никак лесно, но си заслужава! С представянето си Вие доказахте, че сте сред първите, сред най- добре познаващите родната ни история млади хора на България!

Бъдете здрави и все така успешни в бъдещите си начинания!