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Отличници по професия „Приложен програмист“ с грамоти от МОН

25 юни 2021 15:09, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 10 минути, брой четения: 5
ИТ 1

След тригодишно обучение

завърши вторият випуск на „Обучение за ИТ кариера“

 

Четиридесет и девет

отличници, които придобиха квалификация по професия „Приложен програмист“ по

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, получиха грамоти от МОН.

Един от тях е Христо Ивелинов Широв, абитуриент от ПГПЗЕ “Захарий Стоянов“.

Поздравяваме го и му пожелаваме още много успехи!

 

Новината в сайта на министерството - https://mon.bg/bg/news/4211

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