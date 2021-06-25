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Отличници по професия „Приложен програмист“ с грамоти от МОН
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 10 минути, брой четения: 5
След тригодишно обучение
завърши вторият випуск на „Обучение за ИТ кариера“
Четиридесет и девет
отличници, които придобиха квалификация по професия „Приложен програмист“ по
Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, получиха грамоти от МОН.
Един от тях е Христо Ивелинов Широв, абитуриент от ПГПЗЕ “Захарий Стоянов“.
Поздравяваме го и му пожелаваме още много успехи!
Новината в сайта на министерството - https://mon.bg/bg/news/4211