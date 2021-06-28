Съобщение от Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 9

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

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