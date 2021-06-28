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Съобщение от Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД

28 юни 2021 13:23, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 9
"ВиК-Сливен" ООД

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

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