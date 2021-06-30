Спортно отличие

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Поздравления за Стивън Георгиев от 6. "г" клас от ОУ "Елисавета Багряна", който се представи прекрасно в Държавния шампионат по свободна и класическа борба за деца в Ловеч! Той си тръгна от състезанието на почетното трето място.

Нашият ученик е състезател на Клуб по борба "Станка Златева" в Сливен.

Пожелаваме още много успехи на Стивън!

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