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Спортно отличие

30 юни 2021 20:53, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 31
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Поздравления за Стивън Георгиев от 6. "г" клас от ОУ "Елисавета Багряна", който се представи прекрасно в Държавния шампионат по свободна и класическа борба за деца в Ловеч! Той си тръгна от състезанието на почетното трето място.

Нашият ученик е състезател на Клуб по борба "Станка Златева" в Сливен.

Пожелаваме още много успехи на Стивън!

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