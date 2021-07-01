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Защита на бездомните и домашните животни от насилие

01 юли 2021 07:30, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 12
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Професионална гимназия по механотехника организира доброволческа инициатива в защита на бездомните и домашните животни от насилие. Кампанията се проведе в кв. Надежда, където ученици и преподаватели информираха хората, залепиха плакати и раздаваха листовки. Гимназията осинови бездомно куче, а ученици от осми клас му изработиха дървена къщичка.

 

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