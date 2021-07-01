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Медицински център "Д-р Г.В.Миркович" търси да назначи медицинска сестра

01 юли 2021 16:33, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Мед. център Миркович преди 8 минути, брой четения: 3
Медицинска сестра

Медицински център „Д-р Г.В.Миркович“ търси да назначи медицинска сестра за неотложна помощ.

За справки : тел. 0882 290 908

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