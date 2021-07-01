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Явор Антов от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" спечели интернационално състезание за Коледен календар на Училищата-партньори за бъдещето

01 юли 2021 22:34, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 9 минути, брой четения: 2

Дестокласникът Явор Антов получи предметни награди от PASCH за участието си в Коледния им календар. Той описа коледни обреди от България и родния си край в текстове за всеки от дните преди Коледа. Заради оригиналността и креативността си той беше поздравен и от г-н Бердт Буххолц, специален съветник на Германия за България.

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