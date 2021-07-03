Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 2

Днес 03.07 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от с. Селиминово до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.