Прекъсване на водоподаването във Вилна зона-изток

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 9

Днес 07.07 /сряда/ поради авария е преустановено водоподаването във Вилна зона изток и Рамануша до 17.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.