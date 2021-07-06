СБР-Котел ЕООД стартира процедура за отдаване под наем на обект в основната сграда

СБР - Котел преди 42 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 29

СБР-Котел ЕООД стартира процедура за отдаване под наем на обект в основната сграда

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