Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06.07.2021г.(Вторник) до 14:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.