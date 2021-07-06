Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (Вторник) 06.07.2021г. от 09.30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.