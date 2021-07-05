КАСОВ ОТЧЕТ 01.01.2021-30.06.2021 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

На 02.07.2021 от 10.30 часа се проведе общо събрание, на което главният счетоводител представи касов отчет за периода 01.01.2021-30.06.2021 г.

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