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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В помощ на избирателите с машинно гласуване

03 юли 2021 11:03, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 21 минути, брой четения: 8
Плакат

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи З броя 30секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване, с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Ето линкове към клиповете:

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video_subtitles

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/machine-voting

Плакат:

https://www.cik.bg/upload/160867/plakat.jpg

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