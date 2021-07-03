В помощ на избирателите с машинно гласуване

Област Сливен преди 21 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 8

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи З броя 30секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване, с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Ето линкове към клиповете:

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video_subtitles

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/machine-voting

Плакат:

https://www.cik.bg/upload/160867/plakat.jpg