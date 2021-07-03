Прекъсване на водоподаването в с. Градско

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 5

Днес 03.06 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Градско до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.