Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.07.2021г.(четвъртък). до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.