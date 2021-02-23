Поради авария е възможно замътване на водата във Висока зона-град Сливен

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 10

Днес 23.02.2021г. /вторник/ поради авария е възможно замътване на водата във Висока зона-град Сливен /кв. Клуцохор , кв. Комлука ,кв. Звездите,кв. Република, кв. К.Фичето, кв. .Ново село , кв.Българка, кв. Сини камъни и Вилна зона -изток/.