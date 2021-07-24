Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 17

Днес 24.07 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Крушаре до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.