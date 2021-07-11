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Сливен. Новини от източника. Последни новини

22, 65 % е избирателната активност към 16 часа в област Сливен

11 юли 2021 16:37, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 5 минути, брой четения: 8
лого - избори

38 901 гласоподаватели в област Сливен упражниха правото си на вот до 16 часа на 11 юли. Избирателната активност е 22,65 процента.

 

В община Сливен активността е 22,51 % при гласували 24 539 души. В община Нова Загора – 25,43% при гласували 8 168 души.

 

В община Котел активността е 19,73% при гласували 3 729 души, а в община Твърдица – 21,02 % при гласували 2 465 избиратели.

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