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Допуснати кандидати до конкурс за мл. експерт

12 юли 2021 09:42, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 47

Публикуваме Списък на допуснати кандидати до конкурс за мл. експерт,

Методика за оценка на резултата след провеждане на тест и

Списък на нормативни актове, необходими за подготовка.

Файлове

Списък на допуснати кандидати [13.0KB]

Microsoft Word Open XML Document

Методика за оценка [16.8KB]

Microsoft Word Open XML Document

Списък нормативни актове [13.0KB]

Microsoft Word Open XML Document

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