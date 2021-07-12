Допуснати кандидати до конкурс за мл. експерт

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Публикуваме Списък на допуснати кандидати до конкурс за мл. експерт,

Методика за оценка на резултата след провеждане на тест и

Списък на нормативни актове, необходими за подготовка.

Файлове

Списък на допуснати кандидати [13.0KB] Microsoft Word Open XML Document

Методика за оценка [16.8KB] Microsoft Word Open XML Document