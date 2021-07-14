Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода .

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод днес 14.07.2021г.(Сряда) до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Желю войвода.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.