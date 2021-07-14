От 15 юли автобусите по линии № 4, 4а и 110 ще се движат без кондуктори

Община Сливен преди 14 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 17

Без кондуктори ще се движат от утре, 15 юли автобусите, обслужващи линии № 4, 4а и 110, уведомяват от „Пътнически превози“ – Сливен.

Първоначално, билети могат да бъдат закупени от контрольори в автобусите, както и от следните пунктове: пред ДКЦ 2 – Сливен, на „Новоселски мост“ и на ЖП гара – Сливен.