Цена на битова гореща вода

Топлофикация-Сливен преди 35 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 32

Уважаеми клиенти,

"Топлофикация-Сливен" ЕАД запазва цената на битова гореща вода в размер на 9лв. за куб.м. с ДДС до месец октомври включително.