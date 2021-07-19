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Цена на битова гореща вода

19 юли 2021 08:58, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 35 минути, брой четения: 32
Цена БГВ

Уважаеми клиенти,

"Топлофикация-Сливен" ЕАД запазва цената на битова гореща вода в размер на 9лв. за куб.м. с ДДС до месец октомври включително.

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