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Съобщение относно водоснабдяването на м-т "Селището"

21 юли 2021 08:44, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактика по водопреносната мрежа на местност "Селището" се налага регулярно изпускане на водни количества, които се отвеждат в съществуващото дере.

Това обстоятелство няма да причини проблеми с водоснабдяването на потребителите на месност "Селището".

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