Съобщение относно водоснабдяването на м-т "Селището"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактика по водопреносната мрежа на местност "Селището" се налага регулярно изпускане на водни количества, които се отвеждат в съществуващото дере.

Това обстоятелство няма да причини проблеми с водоснабдяването на потребителите на месност "Селището".