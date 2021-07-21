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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Приключил конкурс за Младши експерт в Дирекция АКРРДС

21 юли 2021 09:39, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 14

Формуляр за окончателни резултати за кандидатите.

Файлове

Формуляр за окончателни резултати [437KB]

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