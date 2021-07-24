Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 15

Днес 24.07 /събота/ поради авария на ул."Кубрат" е прекъснато водоподаването в кв.Речица до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.