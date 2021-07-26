Жена е в реанимация след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 26 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 17

Американска гражданка, живееща в България, е пострадала при пътен инцидент в петък. Тя е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ "Иван Селимински"-Сливен със съчетана травма на крайници и гърди. Състоянието й е стабилизирано, няма опасност за живота й.

От петък до неделя спешна помощ в болницата са потърсили 139 души. Хоспитализирани са 55 от тях. Извършени са 18 операции и 11 раждания.