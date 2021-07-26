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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена е в реанимация след катастрофа

26 юли 2021 07:58, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 26 минути, брой четения: 17
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Американска гражданка, живееща в България, е пострадала при пътен инцидент в петък. Тя е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ "Иван Селимински"-Сливен със съчетана травма на крайници и гърди. Състоянието й е стабилизирано, няма опасност за живота й.

От петък до неделя спешна помощ в болницата са потърсили 139 души. Хоспитализирани са 55 от тях. Извършени са 18 операции и 11 раждания.

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