Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 43 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 20

Уведомяваме нашите клиенти, че поради подмяна на участък от тръбопровод, ще бъде спряно топлоподаването в кв."Даме Груев" бл.18, бл.19, бл.20, бл.21 и VI-то основно училище от 10:00ч. на 26.07.2021г. до 18:00ч. на 27.07.2021г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.