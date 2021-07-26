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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

26 юли 2021 09:12, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 43 минути, брой четения: 20
spirane 26.07.2021

Уведомяваме нашите клиенти, че поради подмяна на участък от тръбопровод, ще бъде спряно топлоподаването в кв."Даме Груев" бл.18, бл.19, бл.20, бл.21 и VI-то основно училище от 10:00ч. на 26.07.2021г. до 18:00ч. на 27.07.2021г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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