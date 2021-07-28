Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 28.07 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.