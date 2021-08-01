Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради прекъснато електрозахранване на 31.07.2021г.(събота) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре , с. Гергевец и с. Самуилово

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.