пркъсване на водоподаването м.Селището

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.08.2021г.(вторник) до 04.08.2021г. (сряда)до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на м. Селището от текстилен техникум до рестрант ловна среща .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.