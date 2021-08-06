Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев, кв. Надежда и част Индустриална зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 12 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Петък) 06.08.2021г. от 09:30 до 15:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Даме Груев, кв. Надежда и част от Индустриална зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.