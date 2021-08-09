Прекъсване на водоподаването на южната част от кв.Българка

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.08.2021г.(понеделник) от 09:00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част на кв."Българка"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.