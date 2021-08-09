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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

09 август 2021 09:48, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 09.08.2021г.(понеделник) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

 

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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