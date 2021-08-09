Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 09.08.2021г.(понеделник) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.