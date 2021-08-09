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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на южната част от кв.Българка

09 август 2021 16:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.08.2021г.(понеделник) от16:00ч. до 20:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част на кв."Българка"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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