Прекъсване на водоподаването на южната част от кв.Българка

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.08.2021г.(понеделник) от16:00ч. до 20:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част на кв."Българка"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.