Прекъсване водоподаването в Индустриална зона

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 10.08.2021г. от 09:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на Индустриална зона -в района около бензиностанция Геомекс ,Завод Победа ,"Е.Миролио" ЕАД.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.