Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре и с. Самуилово

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 10.08.2021г.(вторник) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.