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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Диню Дачев"

10 август 2021 11:02, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 4
"ВиК"- Сливен

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.08.2021г.(вторник) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Диню Дачев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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