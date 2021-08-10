Прекъсване водоподаването в кв."Диню Дачев"

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 4

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.08.2021г.(вторник) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Диню Дачев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.