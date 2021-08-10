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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в Индустриална зона

10 август 2021 08:55, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 10.08.2021г. от 09:00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на Индустриална зона -в района около бензиностанция Геомекс ,Завод Победа ,"Е.Миролио" ЕАД.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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